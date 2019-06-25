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Katar ve Sudan'dan Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 00:20 | Son Güncelleme

Katar ve Sudan'dan Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

Katar ile Sudan Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini kınadı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi telefonla arayarak, Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan darbe girişimini kınadı.

Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Etiyopya'nın güvenlik ve istikrarı sarsma, birliğini baltalama girişimleriyle mücadelede destekçisi olduğunu vurguladı. Etiyopya Başbakanı Ali de Katar Emiri'ne destekleri için teşekkürlerini iletti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya ile dayanışma içerisinde oldukları, ülkenin istikrarına, demokrasi deneyimine ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne yönelik tehditlerin karşısında yer aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın bu koşulları aşma, demokrasi ve istikrarını güçlendirmeyi sürdürme gücüne sahip olduğuna inandıkları ifade edildi.

- Etiyopya'da darbe girişimi

Etiyopya başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde, 22 Haziran'da silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı ve girişimin bastırıldığı açıklanmıştı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Katar Sudan

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