Katarakt olmanıza sebep olabilir! Sıklıkla kullanılıyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de güneş gözlüklerine gösterilen ilgi arttı. Güneşe gözlüksüz bakmak göz sağlığını olumsuz etkiliyor bu sebeple güneşin zararlı ışınlarından korunmak için mutlaka güneş gözlüğü takılması gerekiyor. Ancak güneş gözlüklerinin fiyatları yüksek olduğu için çoğu zaman sahte güneş gözlükleri tercih ediliyor. Uzmanlar çarşı-pazarda satılan kalitesiz ve markasız gözlüklerin tercih edilmesinin ileride büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve hatta katarakt bile yapabileceğini belirtti.

GÖZLÜK ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTA GÖZLÜĞÜN UV KORUMALI OLMASIDIR

Yaz mevsiminde vatandaşların güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başlarken uzmanlar tercih edilmesi gereken gözlüklerin, gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan camlardan üretilen gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar güneş gözlüklerinin yanlış kullanımı ve plastik boyalı imitasyon ürünlerin tercih edilmesi sonucu ileride büyük sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekti. Toplum arasında yanlış bir algı olduğunu belirten Optisyen Fatih Karakaya “Pahalı bir gözlük aldığımızda kalite bir gözlük almış oluyoruz algısı var aslında çok pahalı gözlük aldığınız zaman çok kaliteli gözlük almıyorsunuz. Toplum tarafından bilinen önemli markalar var. Ama maalesef o markalarında şu anda çok değişik kalitede ürünleri çıkıyor. Gözlük alırken en dikkat edilmesi gereken özellik, gözlük UV korumalı olmalıdır. En başta buna dikkat etmek lazım" dedi.

HER POLARİZE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KALİTELİ DEĞİLDİR

Toplumda yine yanlış bilinen bir algı olduğunu aktaran Karakaya, "Polarize dediğimiz güneş gözlükleri tercih ediliyor. Polarize evet güneşi keser ama her polarize güneş gözlüğünün kaliteli olduğu anlamına gelmez. UV200, UV400, UV600 gibi cam grupları vardır. Sahil kesiminde veya kayak yapan birisisin UV400 korumalı cam kullanması öneririz. Toplumda şu an maalesef çok sayıda marka gözlüğün ikinci hatta üçüncü kalitesi ürünler piyasaya sürülmektedir. Şu an en çok karşılaştığımız sorunlardan biriside odur. Her polarize cam kaliteli demek değildir. Polarize sadece güneşi keser. Vatandaş güneş gözlüğünü taktığı zaman net görmelidir. Görüntü kalitesini kesmemeli, görüntüyü daha da netleştirmelidir. Kalitesiz güneş gözlükleri maalesef etrafı karanlık göstermekte ve vatandaşın görüş konforunu tamamen etkilemektedir. Özellikle güneş gözlüklerinin yanında kalite belgesi yazar, özellikle 1995 yılından sonra Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde CE belgesi zorunluluğu getirilmiştir” diye konuştu.

ETKİLERİ İLK BAŞTA FARK EDİLMEZ AMA İLERİ DE KATARAKTA YOL AÇABİLİR

Ozon ışınlarının dikey gelerek göze zarar vereceği için gözlük kullanımının önemli olduğunu dile getiren Optisyen Ahmet Doğan “Markalı ürünleri ve UV 400 ve üzeri koruması yüksek olan gözlükleri tercih etmeliyiz. Plastik, özellikli boyama camlar var. Bunlarda gözü yakar farkında da olmazlar. 50, 100 lira gibi ucuza işporta ve bijuteri gibi yerlerdeki gözlükler cazip görünebilir. Bu tür ürünlerden uzak durmaları lazım. Bu tür camlarda belki ilk başta fark etmezler ama ileri zamanlar da katarakta yol açabilecek boyuttadır. Bunu zaten hekimlerimiz de cam üretici firmalarda söylemektedir. Güneş gözlüğü kullanmak şart, gelen dik ışık gözümüze ziyadesiyle zarar verdiğinden koruma altına almamızda fayda var. Nitelikli gözlüklerle ancak bunlar mümkün, vasat güneş gözlüklerinden uzak durulmalı “ ifadelerini kullandı.