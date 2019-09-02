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Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Katarlı yetkililer, Katar silahlı kuvvetleri temsilcileri ve bazı ülkelerin askeri ateşeleri katıldı.

Türkiye'nin, Doha'daki El Rayyan Üssü'nde görevli askerlerin de yer aldığı resepsiyonda, Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Zafer Bayramı'nın Türkiye'nin uzun yolculuğundaki önemini anlattı.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okudu.

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Doha Katar Zafer Bayramı

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