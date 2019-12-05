Kate Beckinsale'dan 'orta yaş krizine mi girdin?' yanıtı: Kendinizi sevin!

46 yaşındaki İngiliz oyuncu Kate Beckinsale Instagram hesabından bikinili fotoğrafını payaşınca birçok takipçisinin olumsuz eleştirisiyle karşı karşıya kaldı.

Kate, 'babanne külodu mu giydin, orta yaş krizinde misin? Artık çok yaşlısın' şeklinde yapılan yorumlara kayıtsız kalamadı.

'KENDİNİZİ SEVİN'

Ünlü oyuncu mesajında, 'Yaşlandıkça değerinizin olmadığına, çekici ya da seksi olamayacağınıza kim karar veriyor. Bu şekilde birini suçlamak hem de hiç tanımadığınız biri hakkında konuşmakla korktuğunuz bir şeyi açığa mı vurmak istiyorsunuz? Bir kadın diğer bir kadının vücudunu acımasızca eleştiriyor. Daha sağlıklı sınırlar koymak gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmamalıyız. Daha önemli şeyler var. Değerinizi bununla ölçmemelisiniz. Kendinizi sevin' sözlerine yer verdi.

Beckinsale’nin bu yorumuna birçok kadın destek verdi. Bir kadın, kadınların birbirlerine destek olmalarını gösteren bir yazı bunun için teşekkür ederim. Sevgiye daha çok ihtiyacımız var yorumunda bulunurken, bir diğer kadın orta yaş krizi buna mı diyorlar? Kimseye aldırmayın' cevabını verdi.

