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Kate Beckinsale'dan 'orta yaş krizine mi girdin?' yanıtı: Kendinizi sevin!

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale Instagram'da bikinili fotoğrafını paylaşınca birçok takipçisinden eleştiri aldı. 46 yaşındaki Kate'e, ''bu şekilde fotoğraf paylaşmak için çok yaşlı. Orta yaş krizinde. Dikkat çekmek için yapıyor'' şeklinde yorumlar yapıldı. Kate'in cevabı ise hemcinslerine ders niteliğindeydi.

Kate Beckinsale'dan 'orta yaş krizine mi girdin?' yanıtı: Kendinizi sevin!

46 yaşındaki İngiliz oyuncu Kate Beckinsale Instagram hesabından bikinili fotoğrafını payaşınca birçok takipçisinin olumsuz eleştirisiyle karşı karşıya kaldı.

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Sometimes we swap Speedos

Kate Beckinsale (@katebeckinsale)'in paylaştığı bir gönderi ()

Kate, 'babanne külodu mu giydin, orta yaş krizinde misin? Artık çok yaşlısın' şeklinde yapılan yorumlara kayıtsız kalamadı.

'KENDİNİZİ SEVİN'

Ünlü oyuncu mesajında, 'Yaşlandıkça değerinizin olmadığına, çekici ya da seksi olamayacağınıza kim karar veriyor. Bu şekilde birini suçlamak hem de hiç tanımadığınız biri hakkında konuşmakla korktuğunuz bir şeyi açığa mı vurmak istiyorsunuz? Bir kadın diğer bir kadının vücudunu acımasızca eleştiriyor. Daha sağlıklı sınırlar koymak gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmamalıyız. Daha önemli şeyler var. Değerinizi bununla ölçmemelisiniz. Kendinizi sevin' sözlerine yer verdi.

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❤️☀️????

Kate Beckinsale (@katebeckinsale)'in paylaştığı bir gönderi ()

Beckinsale’nin bu yorumuna birçok kadın destek verdi. Bir kadın, kadınların birbirlerine destek olmalarını gösteren bir yazı bunun için teşekkür ederim. Sevgiye daha çok ihtiyacımız var yorumunda bulunurken, bir diğer kadın orta yaş krizi buna mı diyorlar? Kimseye aldırmayın' cevabını verdi.

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Kate Beckinsale Kate Beckinsale yaş

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