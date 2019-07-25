Kate Middleton ve Meghan Markle'ın arasındaki buzları, bebek eritti

İngiliz Kraliyet ailesinin büyük gelini Cambridge düşesi Kate Middleton ve küçük gelini Sussex düşesi Meghan Markle'ın arasında hep bir 'soğuk savaş' olduğu yazılıp çizildi.

Ancak Meghan ve Kate'in arasındaki gerginlik 'anneliğe bağlı' olarak sona erdi.

Kraliyet Ailesine yakınlığıyla bilinen yazar Carolyn Durand, Düşes Meghan ve Prens Harry'nin bebekleri Archie'nin doğumunun iki kadını birbirlerine yaklaştırdığını söylüyor. Carolyn, 'Kate, Archie’nin doğumuna

kadar geçen günlerde Meghan’a büyük bir destek kaynağıydı ve bu doğumdan sonra da devam ediyor. Onların arasındaki buzları yeni üye bebek Archie'nin erittiğini söyleyebiliriz' diye konuşuyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin, Prens William ve Kate Middleton'ın da evi olan Kensington Sarayı'ndan 50 km uzağa yerleşmesi, Meghan'ın düğünde Kate Middleton'u baş nedime yapmaması bunun üzerine Kate'in daha önce başka bir yerde giydiği elbiseyi giymesi gibi konular, ikili arasında soğukluk oluşturduğu yönündeydi.





