Katil zanlısı komşusu çıktı! Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı

Olay 25 Haziran 2003'te Evka 1 Mahallesi 1106 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, Alaittin Çırpan'a ait eve, hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Çırpan ile hırsızlık şüphelileri arasında arbede çıktı. Çırpan, arbede de çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler ise kaçtı. Eve gelen Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde yerde bulup, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken; polis ekipleri de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip, dosyayı raftan indirdi.

2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelendi, ardından cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarıyla görüşüldü. Ekipler 200'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. O dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer Gümüşburun (44) ile arkadaşı İlkat Ersöz (43) üzerine şüpheler yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Gümüşburun ve Ersöz gözaltına alındı.