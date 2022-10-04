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  4. Yasak aşkıyla hamileyken bile görüşmüş! Muhammet Burhan'ın katili Selami Şahin çıktı

Yasak aşkıyla hamileyken bile görüşmüş! Muhammet Burhan'ın katili Selami Şahin çıktı

04.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında meydana gelen cinayette Muhammet Burhan, Yeşilırmak Nehri'nin kenarında başından vurulmuş halde bulunmuş, Burhan'ın kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmamıştı. Ekiplerin titiz takibi sonucu Muhammet Burhan'ın katil zanlısı karısının sevgilisi Selami Şen çıktı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Fatma B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yasak aşkıyla hamileyken bile görüşmüş! Muhammet Burhan'ın katili Selami Şahin çıktı

Olay, 16 Ağustos 2021’de Amasya merkeze bağlı Aksalur köyünde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Muhammet Burhan Yeşilırmak Nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan ile seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

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Fatma B.'nin, Selami Şen ile görüşüp, yazıştığı belirlendi. Fatma B. ile Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Fatma B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADINI HEP GİZLEMİŞTİ

Müge Anlı'nın programında da ele alınan olayda Fatma Burhan program boyunca sevgilisi Selami Şen'in adını gizlemiş ancak cinayetle ilgili birçok köylünün adını vermişti. Fatma Burhan'ın hamile olduğu sırada bile Selami Şen ile görüştüğü ortaya çıktı.

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Amasya
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