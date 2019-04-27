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Katılımcılar giydikleri kıyafetle iş tanımsızlığına dikkat çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda çalıştırılan yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulundukları kadroların netleştirilmesini talep etti.

Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda çalıştırılan yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulundukları kadroların netleştirilmesini talep etti. Katılımcılar iş tanımsızlığına dikkat çekmek için kafalarına koruyucu baret takarak bir tarafı takım elbisesi, bir tarafı aşçı forması, bir tarafı hizmetli tulumu olan kıyafet giydi.
Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) Ankara Kızılay’da bulunan İzmir 2 Caddesinde eylem basın açıklaması yaptı. Açıklamada katılımcıların giydikleri elbise dikkat çekti. Kafalarına koruyucu baret takan katılımcılar bir tarafı takım elbisesi, bir tarafı aşçı forması, bir tarafı hizmetli tulumu olan giysi giydi.
Açıklamayı ESİM-SEN Genel Başkanı Ahmet Sağlam yaptı. Sağlam, “Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi görev yapan ve sayıları 105 bin olan yardımcı hizmetler sınıfı personeli, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak bir çok maddi ve manevi mağduriyet yaşamaktadır. Yaptığı hizmete karşılık aynı saygınlığı ve taktiri görmemektedir. Görev tanımı netleştirilmediği için unvanı ile uygunsuz işlerde çalıştırılmaktadır. Kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işi gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır” dedi.
Devlet Memuru Kanunu olan 657 sayılı kanunda hizmetli sınıfları arasında sadece yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge belirtilmediğini ifade eden Sağlam, “Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık yaratmasının yanı sıra ek göstergeden yararlanamadıkları için yardımcı hizmetler sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır” diye konuştu.

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