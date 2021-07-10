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Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş

10.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ile kayınpederi Ali Dik'i (58) pompalı tüfekle öldürüp kaçan Cabbar Kara'nın (35), eşini ikna etmek için kendi kızlarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Olayda kolu kırılan Ebru Kara'nın annesi Eşe Dik, (56), "Kızımı barışmaya ikna etmek için kendi kızını öldürmekle tehdit etti. Yine de kabul etmeyince bu kez hem kızımı hem eşimi öldürdü" dedi.

Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş’tan, Hatay’ın Erzin ilçesindeki ailesinin yanına gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile burada yaşamaya başladı. Cabbar Kara, telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Dün yine Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Eve zorla girerek eşi ile kızını bir odaya kapatmaya çalışan Cabbar Kara'ya kayınpederi Ali Dik ile kayınvalidesi Eşe Dik engel olmak istedi. Bunun üzerine Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Ali Dik'e ardından da eşi Ebru Kara’ya ateş etti. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Cabbar Kara yoldan geçen bir minibüsü durdurup, silah zoruyla direksiyondaki Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbedip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Ebru Kara ve Ali Dik’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Baba ve kızı, hastanede yapılan tüm müdahaleler karşın kurtarılamadı. Arbede sırasında yere düşen Ali Dik'in eşi Eşe Dik'in de sağ kolu kırıldı.

Ekiplerin peşine düştüğü Cabbar Kara'nın gasbettiği minibüs, Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu.

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KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eşe Dik, damadının birdenbire eve girip, torunu ile kızını bir odaya kapatmaya çalıştığını, eşi ile kendisinin buna engel olmak istediğini anlattı. Dik, "Kızımı barışmaya ikna etmek istedi. Hatta, barışmaz ise kızını öldürmekle tehdit etti. Kızım buna rağmen barışma teklifini kabul etmeyince ateş etti. Ben engellemek isteyince beni de itti, yere düştüm, kolum kırıldı" dedi.

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KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren baba ve kızının cenazelerinin memleketleri Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki Helete Mahallesi'ne toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada Cabbar Kara'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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cinayet Hatay
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