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Kato’dan şehit ve ailelerine anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Şırnak’ta öğrenciler ve öğretmenler 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde şehitlerin anısına klip çekti.

Kato’dan şehit ve ailelerine anlamlı hediye

Şırnak’ta öğrenciler ve öğretmenler 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde şehitlerin anısına klip çekti. Terörün bitmesinin ardından oluşan huzurla birlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından çekilen klip tıklanma rekorları kırdı. Teröristlerin ikinci ’Kandil’ olarak adlandırdığı Kato Dağı’nda güvenlik kuvvetlerinin sağladığı huzur ile artık bölge halkı çok rahat.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren Ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Ayşe Tarhan öğretmenleriyle beraber Kato Dağı’nın dibinde şehit ve ailelerine anlamlı bir klip hazırladı. İlahi ve şarkı seslendiren öğrenci ve öğretmenlerin bunları sosyal medya hesaplarında paylaşması tıklanma rekoru kırdı. 3 dakikalık videoyu kendi imkanlarıyla klipleştiren öğretmen ve öğrenciler terörün bittiği dağlarda artık huzur var dedi. Bir zamanlar teröristlerin girilemez dedikleri ikinci ’Kandil’ olarak adlandırdıkları 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenmiş ve yerini huzura bırakmıştı. Öğrenciler muhteşem doğası ve havasıyla baş döndüren Kato Dağı eteklerinde kliplerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
15 yaşındaki Ayşe Tarhan çektiği klibi şehitlere armağan ettiğini söyledi. Tarhan, "Öğretmenlerimle beraber bir klip hazırladık. Bunu paylaşınca herkes tarafından beğenildi. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Eskiden Kato Dağı’nda sürekli çatışma vardı şimdi çok huzur hakim bizde bu dağın karşısında klibimizi çektik. Bu klibi tüm şehit ve şehit ailelerine armağan ediyorum. Okulumuz bir köy okulu olduğu için çok eksiğimiz var. Ses sistemi cihazımız olmadığı için güzel bir klip yapamadık. Olsaydı çok güzel klip çekerdik" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya okullarında eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi. Çelikkaya, "Aynı zamanda öğretmenlerimiz öğrencilerle beraber sürekli etkinlikler yapıyor. Kaymakamlığımızın geçen yıl hayata geçirdiği bir çok proje var. Bu projelerle eğitim öğretime bu yıl eksiksiz başladık. Bu güzel çocuğumuzun klibi bizleri çok mutlu etti. Herkes klibi paylaştı. Emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kato’dan şehit ve ailelerine anlamlı hediye

Kato’dan şehit ve ailelerine anlamlı hediye

Kato’dan şehit ve ailelerine anlamlı hediye

Kato’dan şehit ve ailelerine anlamlı hediye

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