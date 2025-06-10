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Kavanozları atmıyoruz! Onları kullanarak yapabileceğin 12 fikir

Her ay eve giren cam kavanoz sayısını hiç düşündünüz mü? Sayının yüksek olduğuna eminiz. Cam kavanozları yeriniz veya ihtiyacınız olmadığı için bir süre sonra çöpe atıyor olabilirsiniz. Oysa bu kullanışlı ve dayanıklı kavanozlar birkaç adımda harika projelere dönüşebilir. Yani elinizdeki kavanozları sadece kışlık domates için ayırmak zorunda değilsiniz. İşte kavanozlarla yapılacak en yaratıcı projeler!

Kavanozları atmıyoruz! Onları kullanarak yapabileceğin 12 fikir

Evinizdeki cam kavanozları çöpe atmadan önce onlarla neler yapabileceğinizi bilmeniz iyi olmaz mıydı? Çünkü boş cam kavanozları, aydınlatmadan saksıya kadar bir sürü yaratıcı fikirde kullanabilirsiniz.

1. Cheesecake Kavanozu

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Boş cam kavanozlar efektif tarif kalıplarına dönüşebilir. Özellikle son dönemde her yerde görüp bayılarak tükettiğiniz pişmeyen cheesecake tarifleri için elinizin altındaki boş kavanozları kullanmak isteyebilirsiniz. Yarım saat gibi kısa bir sürede hazırlanan bu tariflerde ufak kavanozlar tercih ederseniz porsiyon ve kalori kontrolü de sağlamış olursunuz.

2. Salata Kavanozu

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Sosyal medya trendlerinden olan salata kavanozlarına mutlaka denk gelmişsinizdir. İstenilen malzemelerin üst üste dizilmesi ve ardından tabağa dökerken karıştırılması şeklinde hazırlanan bu salataların ne kadar enfes olduğunu söylemeye gerek yok. Siz de elinizdeki malzemelerle tek seferde birkaç günlük menüler hazırlamak isterseniz, boş kavanozları değerlendirebilirsiniz. Üstelik bu, malzemeleri tazeliğini kaybetmeden uzun süre saklamak için de harika bir yöntem olabilir.

3. Smoothie Bardağı

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Boş cam kavanozları buz gibi çay ve smoothie tariflerinde de kullanabilirsiniz. Bu noktada ihtiyacınız olan tek şey kapağın ortasına pipet girecek kadar bir delik açmaktır. Ardından istediğiniz sıvı tarifler için eşi benzeri olmayan, sadece size özgü bardaklar yapabilirsiniz.

4. Mini Saksı

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Cam kavanozlardan ufak saksılar yapmaya ne dersiniz? Özellikle dar alanlarda harikalar yaratmak için mükemmel olan bu fikir, evinizin atmosferini yenilemenize yardımcı olabilir. Balkon, mutfak ve banyo gibi alanlarda kendi saksılarınızın içinde bitki yetiştirebilir ve dilediğiniz gibi bir mini bahçe kurabilirsiniz.

5. Dekoratif Mumluk

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Dekoratif ev yapımı mumluklar için en uygun gereçlerden biri cam kavanozlardır. Dilediğiniz ebatta ve şekilde mumluklar yaparak hem ortama yepyeni bir hava kazandırır hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlarsınız. Balmumunu eritip içine istediğiniz esans yağları ekledikten sonra fitiliyle birlikte kavanoza dökmeniz, harikalar yaratmanız için yeterli olacaktır.

6. Çiçek Vazosu

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Eve aldığınız çiçekleri içine koyacak şöyle şık bir vazo bulamıyor ve hazırlarına boş yere para harcamak istemiyorsanız, boş cam kavanozları anında dönüştürebilirsiniz. Dilediğiniz boyuttaki bir kavanozu iyice temizledikten sonra ister boyayarak ister hasır ve ip gibi malzemelerle süsleyerek kendi zevkinize uygun vazolar yapabilirsiniz.

7. Pratik Yün Kabı

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Örgü örmeyi sevenler bu yün kabı fikrine bayılacak. Çünkü bu, hem yünün düzenli durması hem de örme işleminin daha kolay olması için harika bir yöntem. Yünü, güzelce temizlediğiniz ve dilediğiniz gibi süslediğiniz bir cam kavanoza koyarak örgü örmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Yünün ucunu kapağa açtığınız bir delikten geçirirseniz, her seferinde ucunu bulmaya çalışmakla da uğraşmazsınız.

8. Kompost Gübre Kabı

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Evdeki organik atıklarla kompost gübre yapmak karbon ayak izini azaltmanın en etkili adımlarından biri. Üstelik bu süreç sonunda "altın gübre" olarak adlandırılan, besleyici ve zengin bir toprak elde etmek de cabası. Hazır kompost kapları yüksek fiyatlı olduğundan her zaman elinizdeki boş kavanozları alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Meyve sebze kabukları, yumurta kabuğu ve kağıt gibi organik atıkları cam kavanozda bekleterek kendi zengin gübrenizi yapabilirsiniz.

9. Organizer

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Cam kavanozları mutfakta, makyaj masasında veya banyoda kullanılacak renk renk organizere dönüştürmek çok kolay. İçine pamuk, kulak çubuğu, makyaj fırçası ve baharat gibi çeşit çeşit malzeme koymak için cam kavanozlardan daha iyisi düşünülemez. Bu noktada yaratıcılıkta sınır olmaması ise evinizin tasarımına en uygun organizerleri neredeyse hiç para harcamadan edinmenize yardımcı olacaktır. Birkaç boya, iplik ve benzeri malzemeyle düzenlenmesi gereken alanlara yepyeni bir hava katabilirsiniz.

10. Kalemlik

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Çalışma masanızdaki kalemleri ve diğer eşyaları düzenlemek için de cam kavanozlardan faydalanabilirsiniz. Renkli boyalarla kolayca yapacağınız cam kalemlikler, sizi çalışmaya ve bir şeyler üretmeye daha motive hale getirebilir. Yani iki taraflı kazanç için harika bir yöntem.

11. Lamba

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Özellikle balkon ve bahçe gibi açık alanları daha sıcak hale getirmek için cam kavanozlardan farklı şekillerde lambalar yapabilirsiniz. İçine LED ışık veya mum koyarak hazırlayacağınız bu lambaları masa üstünde, zeminde bir köşede veya asılı olarak kullanabilirsiniz. Mumun yanı sıra bitki yaprakları, dallar ve çakıl taşlarıyla doğal görünümlü lambalar hazırlayabilirsiniz. Kablo ve ampul gibi malzemeler kullanarak ise çok daha komplike aydınlatma sistemleri tasarlayabilirsiniz. Burada tercih tamamen size kalmış.

12. Mini Teraryum

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Evinize doğadan bir parça eklemek için kavanozlarınızı mini teraryumlara dönüştürmek isteyebilirsiniz. Kaktüs ve sukulent gibi bakımı kolay bitkileri birkaç çakıl taşı ve toprak ile birlikte kavanoza yerleştirerek yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Hatta dilerseniz yosun, kaya ve deniz yıldızı gibi birçok malzemeyi ekleyerek çok farklı tasarımlar deneyebilirsiniz.

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