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  4. Kavga eden kişi kendini kaybetti, park halindeki otomobili tekmeledi! "Arabamın suçu ne?"

Kavga eden kişi kendini kaybetti, park halindeki otomobili tekmeledi! "Arabamın suçu ne?"

05.12.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan aracı tekmeleyen şahıs, otomobilin sahibini şoka uğrattı. Çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayarak aracının tekmelendiğini gören otomobil sahibi, "Arabamın suçu ne" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavga eden kişi kendini kaybetti, park halindeki otomobili tekmeledi! "Arabamın suçu ne?"

Olay, Aşağı Aziziye Mahallesi 162. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada grup içerisinden bir kişi, yol kenarında park halinde bulunan otomobili sebepsiz yere tekmelemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sonrası kimliği belirsiz kişi koşarak kayıplara karıştı. Görüntülerde hırsını arabadan çıkaran şahsı arkadaşının sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırması da gözlerden kaçmadı.

"ARABAMIN SUÇU NE?"

Araç sahibi Cemil Çakır, “Araba o gün kirliydi, fark edemedim. Sanayiye gittiğimde usta bana, ‘Hayırdır abi, sinirini arabadan mı çıkardın’ deyince kapıdaki ayak izini gördüm. Temizlettiğimde kapının içeri doğru göçmüş odluğunu fark ettim” dedi.
Aracına neden zarar verildiğine anlam veremediğini söyleyen Çakır, “Aracımda oluşturduğu zararı geçtim, bir özür dilemesini beklerdim. Durup dururken park halindeki araca neden zarar verilir? Güvenle aracımızı bırakamayacak mıyız?” diyerek sitemini dile getirdi.

İHA

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