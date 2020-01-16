HABER
  4. Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılıp intihar etti

Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılıp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’te tartıştığı karısının bıçakla yaralanması üzerine korkuya kapılan şahıs, tuz ruhu içerek intihar etti. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılıp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Üçoklar Mahallesi Fatih Caddesi’nde yaşayan Selavat Cami’nin temizlik görevlisi Güllabi Arslan (47), kendisini eve almayan karısı H.A.’yı görünce tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine camideki görevli odasına geçen karı koca, kapıyı kilitleyerek tartışmasını sürdürdü. Tartışma esnasında H.A. elinden bıçakla yaralanınca kocası Güllabi Arslan, büyük panik ve korku yaşadı. Öfkeli koca, panikle odada bulunan tuz ruhunu içerek intihar etti. Tartışmalar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı kırıp içeri girdiğinde H.A.’yı kanlar içerisinde, Güllabi Arslan’ı ise hareketsiz yerde yatarken buldu. Çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan karı kocadan H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Güllabi Arslan ise kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gece 23.00 sıralarında hayatını kaybeden Güllabi Arslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Arslan’ın cenazesinin otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği belirtilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Faydası bol, rengi mor ekmekFaydası bol, rengi mor ekmek
Sıcaklık sıfırın altında 28.2 derece!Sıcaklık sıfırın altında 28.2 derece!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga intihar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Ocak Sayısal Loto 2020 sonuçları! İşte Sayısal Loto'da kazanan numaralar

15 Ocak Sayısal Loto 2020 sonuçları!

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

5 maden ocağı dinamitle patlatılarak imha edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20’leri gördü

Sıcaklık sıfırın altında 28.2 derece!

Yürekleri ağza getiren olay! Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi

Yürekleri ağza getiren görüntü!

Arkadaşından şantajla para almaya çalışan adam gözaltına alındı

'Elinde görüntülerim var' deyip şantaj yaptı! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.