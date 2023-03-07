Kavgada öldürülen uzman çavuş, toprağa verildi

Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali ve Salih Yaş kardeşler arasında kavga çıktı. Kavgada bacağından tüfekle, başına da sopayla vurulan Serkan Özten, yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Yaş kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten’in cenazesi, bugün memleketi Çorum'a getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Özten için öğlende Akşemseddin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, askeri yetkililer, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"SEN DAHA YAVRUNA DOYAMADIN"

Törende, Serkan Özten’in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 11 aylık kızı Esila, yakınları tarafından babasının tabutunun üstüne bırakıldı. Şehidin eşi Didem Özten'in cenazede güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Özten'in annesi Yasemin Özten ise oğlunun tabutuna sarılıp, “Yavrum, canım, ciğerim yanıyor. Ben sana doyamadım yavrum, kurban olurum boyuna posuna. Sen daha bebeğine doyamadın yavrum” diyerek gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Serkan Özten, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)

