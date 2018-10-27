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Kavganın ardından beklenmedik tepki: Türkiye’de gece hayatı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de bir gece kulübünün güvenlik görevlileri ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada dört kişi yaralandı. Olayı gören bir vatandaş tepkisini 'Türkiye’de gece hayatı bu kadar işte, Türkiye’de gece hayatı yok' sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Sarıyer'de bu sabah saat 06.30 sıralarında bir gece kulübünde meydana gelen olayda iddiaya göre alkol aldıktan sonra etrafa sataşan bir grup, kulübün güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılan şahıslar, kulübün güvenlik görevlileri ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma yerini yumruklara bırakarak iki gurup arasında kavga çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

İki gurup arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki gurup arasında ki kavgayı ayırdı. Kavgada darp edilerek yaralanan dört kişi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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'TÜRKİYE'DE GECE HAYATI YOK'

Olayı gören bir vatandaş eğlenmek için kulübe geldiğini ama böyle bir olay ile karşılaştığını belirterek, 'Mağduruz, eğlenmeye geldik buraya, iki gurup kavga etti. Türkiye’de gece hayatı bu kadar işte, Türkiye’de gece hayatı yok' dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
gece kulübü istanbul Sarıyer

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maalesef doğru
Bu haberi yapan editördede beyin yok anlaşılan.Haberdeki gece hayatı yok diye veryansin eden kendisimi acaba.Ulan resmen 1980 lerin salak gazete haberleri gibi düşük iq iceriyor.
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