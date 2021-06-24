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Kavgayı ayıran polisin yüzünü bıçakla yaraladı!

24.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesi ile kavga eden M.A. (29), ayırmak isteyen polis memuru T.G.'yi (45) bıçakla yaraladı. Kaçan M.A., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. M.A. ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A., bu sırada kavgayı ayırmak isteyen polis memuru T.G.'yi bıçakla yüzünden yaralayarak kaçtı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda birimden ekip, olay yerine yönlendirildi. Daha önce 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarını işlediği belirlenen M.A., ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru T.G. ise sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

(DHA)

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İskenderun Hatay
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