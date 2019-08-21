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Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 08:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Murat Ö., çıkan kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu.

Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Murat Ö., çıkan kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu.
Olay, saat 02.00 sıralarında Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Gökay G. ile Burhan Ö., caddede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Burhan Ö., belindeki tabancayı çıkarıp, ateşledi. Kavgayı ayırmaya çalışan Gökay G.'nin arkadaşı Murat Ö.'yü ayağından vuran Burhan Ö., kaçtı. Murat Ö., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Murat Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Burhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kavgayı ayırmak isterken ayağından vurulduKavgayı ayırmak isterken ayağından vurulduKavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu

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