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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:39 | Son Güncelleme

Eşinin anne babası arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken kayınpederi tarafından yanlışlıkla bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da kayınpederi ile kayınvalidesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçaklandı.

İddiaya göre, Gürsel Karvar, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde bulunan kayınpederi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve ziyarete gitti.

Bir süre sonra tartışmaya başlayan eşinin anne ve babasının arasına giren Karvar, kayınpederi Veysel E. tarafından yanlışlıkla bıçaklandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şüpheli kayınpeder ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga Malatya

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