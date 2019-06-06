Kavgayı ayırmaya çalışan polisi yaralayanlar adliyede

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun (39), tabancayla vurularak yaralanması olayına karışan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Kolejtepe Mahallesi Başkarakol kavşağında meydana geldi. İki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Devriye ekibinde görevli polislerin müdahale ettiği kavgada kim tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Kurtoğlu, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan M.Ö.,V.Ö., K.Ö., H.A., A.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ekrem Kurtoğlu'nun ise hayatinin tehlikesinin sürdüğü ve ameliyat edileceği bildirildi.

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