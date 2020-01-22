Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen futbolcunun davasında karar

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- YEDİKULE'de 2 yıl önce, Moldova uyruklu Elena Duşcova (52) ve Ayhan Arslan'ın (40) bir kadını darp etmesini engellemek için araya giren Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol'un(24) öldürülmesine ilişkin yargılandıkları davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Ayhan Arslan "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı. Sanık Arslan, 2 kişiye karşı "Kasten yaralama" suçundan ise toplam 3 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanık Elena Duşcova ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından beraat etti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Arslan getirildi. Tutuksuz sanık Elena Duşcova ise duruşmaya katılmadı. Öldürülen futbolcu Yunus Emre İzol'un annesi Sunay İzol, babası Hacı İzol, olayda yaralanan mağdur Uğur Taşkın ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"15-20 KİŞİYİ BIÇAKLAYABİLİRDİM"

Duruşmada tutuklu sanık Ayhan Arslan son savunmasında, "Ben samimiyetle söylüyorum mağdurum, yüce adaletinize ve affınıza sığınıyorum, tahliyemi talep ediyorum. Kimseyi isteyerek, kasıtlı vurmadım. 15-20 kişiyi bıçaklayabilirdim ama ben böyle bir şey yapmadım. Kaçtım, kaçtıkça üzerime geldiler" dedi.