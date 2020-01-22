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  4. Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen futbolcunun davasında karar

Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen futbolcunun davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

YEDİKULE'de 2 yıl önce, Moldova uyruklu Elena Duşcova (52) ve Ayhan Arslan'ın (40) bir kadını darp etmesini engellemek için araya giren Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol'un(24) öldürülmesine ilişkin yargılandıkları davada karar açıklandı.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- YEDİKULE'de 2 yıl önce, Moldova uyruklu Elena Duşcova (52) ve Ayhan Arslan'ın (40) bir kadını darp etmesini engellemek için araya giren Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol'un(24) öldürülmesine ilişkin yargılandıkları davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Ayhan Arslan "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı. Sanık Arslan, 2 kişiye karşı "Kasten yaralama" suçundan ise toplam 3 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanık Elena Duşcova ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından beraat etti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Arslan getirildi. Tutuksuz sanık Elena Duşcova ise duruşmaya katılmadı. Öldürülen futbolcu Yunus Emre İzol'un annesi Sunay İzol, babası Hacı İzol, olayda yaralanan mağdur Uğur Taşkın ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"15-20 KİŞİYİ BIÇAKLAYABİLİRDİM"
Duruşmada tutuklu sanık Ayhan Arslan son savunmasında, "Ben samimiyetle söylüyorum mağdurum, yüce adaletinize ve affınıza sığınıyorum, tahliyemi talep ediyorum. Kimseyi isteyerek, kasıtlı vurmadım. 15-20 kişiyi bıçaklayabilirdim ama ben böyle bir şey yapmadım. Kaçtım, kaçtıkça üzerime geldiler" dedi.

"BAŞKA YUNUSLAR ÖLMESİN"
Duruşmada, öldürülen futbolcu Yunus Emre İzol'un annesi Sunay İzol ise, "Başka Yunuslar ölmesin. Başka çocuklar damatlık yerine kefen giymesin. Adalet istiyorum. Başka ailelerin yüreğine kor ateş düşmesin" şeklinde konuştu.
Yunus Emre İzol'un babası Hacı İzol da "Adalet istiyorum" dedi.

" 1,5 CM İLE ÖLÜMDEN DÖNDÜM "
Olayda yaralanan mağdur Uğur Taşkın, "1,5 cm ile ölümden döndüm. Sanık beni de öldürüyordu. Sonuna kadar davacıyım. Adalet istiyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme heyeti, sanık Ayhan Arslan'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Ayhan Arslan'ı olay sırasında yaralanan Oktay Abdulhamit Akın ve Uğur Taşkın'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 1'er yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa verilen cezalarda daha önceden sanığın sabıkasının olması gerekçesiyle herhangi bir takdir indirimi uygulamadı. Mahkeme, sanık Ayhan Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

DİĞER SANIĞA BERAAT KARARI
Mahkeme heyeti, sanıklardan Elena Duşcova'nın ise "Suç delillerini yok etme" suçundan dava açıldığını ancak suçun yasal unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAME:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 27 Ocak 2018 tarihinde saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şüpheli Ayhan Arslan'ın kadın arkadaşı şüpheli Elena Duşcova ile birlikte Aksaray'da eğlenip alkol aldıktan sonra suç yerine geldiklerini anlatılıyordu. İddianameye göre, bir erkek şahsın Elena Duşcova'nın telefonunu çaldığı ve o sırada oradan geçmekte olan yabancı uyruklu bir kadının Duşcova'ya, 'Senin telefonun mu çalındı?' diye sorması üzerine şüpheliler Ayhan Arslan ile Elena Duşcova'nın yabancı uyruklu kadından şüphelenerek onu tutmaya çalıştıkları kaydedilmişti. Şüpheli Elena Duşçova'nın yabancı uyruklu kadını darp etmesinin ardından etrafta bulunan şahısların olaya müdahale etmek istedikleri, şüpheli Ayhan Arslan'ın cebinden çıkardığı bıçakla etrafındaki şahıslara saldırdığı ve Yunus Emre İzol, Abdülhamit Akın ile Uğur Taşkın'ın yaralandıkları, İzol'un kaldırıldığı hastanede vefat ettiği anlatılmıştı.
İddianamede, şüpheli Ayhan Arslan'ın, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar, şüpheli Elena Duşcova'nın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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