Kavşağı kaçırmayayım derken faciaya sebep oluyordu

Bursa’da trafik kurallarını hiçe sayan kamyonet şoförü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.
İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünün Mudanya kavşağında yaptığı kural ihlali az daha facia ile sonuçlanıyordu. Sol şeritten hızla giderken kaçırdığı kavşağa sinyal vermeden girmeye çalışan araç hem başka bir araçla çarpışmaktan, hem de servis minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, yaklaşık bir kilometre sonra başka bir otomobilin önüne geçerek gözden kayboldu. O onlar başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu tarafından böyle kaydedildi.
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