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  4. Kavşakta drift cezasız kalmadı! İşte dudak uçuklatan ceza

Kavşakta drift cezasız kalmadı! İşte dudak uçuklatan ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Tokat'ın Zile ilçesindeki kavşakta gece yarısı drift atan sürücü, yakalanmaktan kaçamadı. MOBESE kameralarına yansıyan anlar 17 bin 919 liralık cezaya neden oldu.

Kavşakta drift cezasız kalmadı! İşte dudak uçuklatan ceza

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesinde drift yapan sürücü MOBESE kameralarına yansıdı. Gece yarısı ilçe merkezinde ana cadde üzerindeki kavşakta defalarca dönerek drift atan sürücü polis ekipleri tarafından Zile Caddesinde durduruldu. M.E (34) isimli şahsın bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit eden ekpiler idari para cezası uyguladı. Sürücüye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira, ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan toplam 17 bin 919 lira ceza kesildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün 8 ay ehliyetine el konuldu. İHA

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