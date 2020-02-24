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'Kavuşma Durağı' Taksim Meydanı'ndan kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda kaldırılma işlemleri bugün de devam etti. Platform, yüksek ihale bedeli iddiasıyla tartışma konusu olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na koyduğu 'Kavuşma Durağı' adlı geçici sergi platformunun, İstanbul 2
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda kaldırılma işlemleri, dün öğleden sonra başlamıştı.

ÇALIŞMALAR BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Dün devam eden çalışmalar bugün de devam etti.

İMAMOĞLU ZİYARETTE BULUNUP, AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sosyal medyada ihale bedelinin yüksek olduğu iddiasıyla eleştiri konusu olan platformu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. Yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim'e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak. Bu bağlamda önemli." diye konuşmuştu.

BEDELİ 652 BİN TL

DHA, İBB'nin Taksim Meydanı'ndaki platform sergi haberinde maliyet bedeliyle ilgili hata yapmış ve bir düzeltme geçmişti. 'Sevhen' hata yapıldığı belirtilen haberde ihale bedeli olarak 652 milyon lira denilmiş, düzeltmede ise rakamın 652 bin TL olduğu belirtilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
kavuşma durağı Taksim İBB

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