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‘Kawasaki’ hastalığını bulan Japon doktor öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kawasaki hastalığına ismini veren Japon çocuk doktoru Kawasaki Tomisaku 95 yaşında hayatını kaybetti.

‘Kawasaki’ hastalığını bulan Japon doktor öldü

Kawasaki Hastalığı Araştırma Merkezi, küçük çocukları etkileyen nadir ateşli hastalıklardan Kawasaki'yi keşfeden doktorun yaşlılık sebebiyle öldüğünü açıkladı.

Japon çocuk doktoru, Tokyo'da 1950'de önce Japon Kızılhaç Tıp Merkezi olan, daha sonra Çiba Üniversitesi’ne dahil edilen sağlık tesisinde çalışmaya başladı.

1990'da bu tesisten emekli olarak kendi araştırma ekibinin liderliğini üstlenen Kawasaki, daha sonra adının verildiği araştırma merkezinin başkanlığını yürüttü.

Kawasaki, çocuklarda yüksek ateş, deri döküntüsü, tahriş, gözde kızarıklık ve dilde şişlik gibi belirtilerle ayırt edilebilen hastalığa 1961'de rastladı.

Japon doktorun "Arerugi" (Alerji) dergisinde 1967'de yayımlanan ve 50 hastanın klinik gözlemlerine yer verdiği makaleden sonra hastalık "Kawasaki" adıyla anılmaya başlandı.

Daha çok 5 yaşından küçük çocukları etkileyen ve kalbe kan akışını sınırlandıran hastalık, damar iltihabına ve kalp krizine sebep olabiliyor.

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