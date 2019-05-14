Kaya kartalının yuvası hayran bıraktı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Köçköy köyü kırsalında kaya kartalının kayaya yaptığı yuva, görenleri hayran bıraktı.

Arpaçay ilçesinde hayvan otlatan çoban Mutlu Aktaş, kayalıklarda kartal yuvası buldu. Mutlu Aktaş'ın çektiği görüntülerde, kaya kartalının yuvayı yaparken gösterdiği özen, dikkat çekti. Bir kayada, tehlikeden uzak, birkaç metre yüksekliğe kurulan yuva, hayran bıraktı. Yuvayı her türlü tehlikeye karşı koruyan kartal, yumurtadan çıkacak olan yavrularını da bu burada güvenle büyütecek.

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