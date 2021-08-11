HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kaya NFT'si için servet ödediler

Kaya NFT'si için servet ödediler

11.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünlerde dudak uçuklatan fiyata satılan NFT en fazla tartışılan konular içerisinde yer alıyor. Peki satışa sunulan bu kaya NFT'si nasıl bir içeriğe sahip?

Kaya NFT'si için servet ödediler

Kripto para dünyası belki de en çılgın yerlerden bir tanesidir. Ancak bu piyasada en tuhaf olan detay ise hiç şüphesiz NFT projeleri. Bu tür projeler dudak uçuklatan fiyatlarda alıcı bulabiliyor.

KAYA NFT'Sİ DUDAK UÇUKLATAN BİR FİYATA SATILDI

Bu kapsamda yaklaşık olarak 100 adet dijital kaya NFT’si satışa sunuldu. Bu satış sonucunda tahmin edilenden daha fazla gelir elde edildi. 33 numaralı kaya için 33 ETH (Ethereum) ödemesi yapıldı. Yani sadece bir kaya görseline yaklaşık olarak 105 bin dolar verildi.

Kaya NFT

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un iş başvurusu, fiziksel ve NFT olarak açık artırmaya çıktıApple'ın kurucusu Steve Jobs'un iş başvurusu, fiziksel ve NFT olarak açık artırmaya çıktı

Bu seviyenin bir numaralı kayası ise 1000 ETH (Ethereum) üzerinden alıcı bulacak gibi görünüyor. Bu kripto para mevcut dolar kuru üzerinden değerlendirildiğinde yaklaşık olarak 3 milyon dolarlık bir fiyatının olduğu görülüyor.

Sıradan bir kaya görseli için böyle bir rakamın verilmesi oldukça ilginç olacak. Kripto para dünyası ise birçok topluluk tarafından destekleniyor.

NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır?NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır?

Tablet pazarındaki rekabet artıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
LG yenilenebilir enerji konusunda atağa geçtiLG yenilenebilir enerji konusunda atağa geçti
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Ünlü şefler karar veremedi! MasterChef'te bir ilk yaşandı

Ünlü şefler karar veremedi! MasterChef'te bir ilk yaşandı

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.