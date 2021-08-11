Kaya NFT'si için servet ödediler

Kripto para dünyası belki de en çılgın yerlerden bir tanesidir. Ancak bu piyasada en tuhaf olan detay ise hiç şüphesiz NFT projeleri. Bu tür projeler dudak uçuklatan fiyatlarda alıcı bulabiliyor.

KAYA NFT'Sİ DUDAK UÇUKLATAN BİR FİYATA SATILDI

Bu kapsamda yaklaşık olarak 100 adet dijital kaya NFT’si satışa sunuldu. Bu satış sonucunda tahmin edilenden daha fazla gelir elde edildi. 33 numaralı kaya için 33 ETH (Ethereum) ödemesi yapıldı. Yani sadece bir kaya görseline yaklaşık olarak 105 bin dolar verildi.

Bu seviyenin bir numaralı kayası ise 1000 ETH (Ethereum) üzerinden alıcı bulacak gibi görünüyor. Bu kripto para mevcut dolar kuru üzerinden değerlendirildiğinde yaklaşık olarak 3 milyon dolarlık bir fiyatının olduğu görülüyor.

Sıradan bir kaya görseli için böyle bir rakamın verilmesi oldukça ilginç olacak. Kripto para dünyası ise birçok topluluk tarafından destekleniyor.

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