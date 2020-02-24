HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi

Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Palandöken'i ziyaret edenler kış sporları ve eğlenceli kar aktiviteleri dışında yamaç paraşütü ile seyrine doyumsuz bir manzara ile buluşma fırsatı buluyor. İşte Türkiye'nin önemli kayak merkezlerindeki ekstream eğlence...

Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken, ziyaretçilerine kayağı yanı sıra yamaç paraşütü yapma imkanı da sunuyor.

Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 3 bin 200 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'ne çıkarılan misafirler, belli bir ücret karşılığında deneyimli yamaç paraşütü pilotlarıyla uçmanın keyfini çıkarıyor.

20200223_2_40996986_52436821_Web

Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Okuyucu, AA muhabirine, amaçlarının birçok etkinlikle Palandöken'i cazip hale getirmek olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütüyle kayakseverlere Erzurum'u ve Palandöken'i kuş bakışı izleme fırsatı sağlıyoruz. Ziyaretçiler, Palandöken'de yamaç paraşütünü duyunca şaşırıyor." dedi.

20200223_2_40996986_52436819_Web

Türkiye'nin en dik pistlerine sahip Palandöken'in yamaç paraşütü için de elverişli olduğunu dile getiren Okuyucu, "Palandöken aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek yamaç paraşütü pistine sahip. Bu durum ziyaretçiler için cezbedici oluyor ve ziyaretçilerin de yoğun ilgisi var." ifadelerini kullandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Dişlerinizin sonunu getiriyor! Tedavi edilmezse...Dişlerinizin sonunu getiriyor! Tedavi edilmezse...
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Palandöken yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabızlık için en iyi çözüm su!

Kabızlık tedavisinde en iyi çözüm su!

Çocuklar diyet yaparken nasıl beslenmeli?

Çocuklarda diyetin püf noktaları

Çapraşık diş tedavisi neden önemli?

Dişlerinizin sonunu getiriyor! Tedavi edilmezse...

Karaciğer kanseri neden olur? Diyabet hayatınızı karartmasın

Karaciğer kanserinde en büyük tehdit diyabet!

Kalp krizi riski kış aylarında neden artıyor?

Kalp krizi riski kış aylarında neden artıyor?

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.