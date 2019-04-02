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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 195 santimetreyle Ergan, en az 6 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya'da 143, Davraz'da 134, Ilgaz'da 132, Uludağ'da 131, Palandöken'de 130, Erciyes'te 115, Konaklı'da 111, Sarıkamış'ta 110, Kartepe'de 76, Yıldızdağı'nda 68, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 13, Yalnızçam'da 8, Ladik'te 7, Saklıkent'te 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

03.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KKY

-2

7

Elmadağ

ÇB

-2

8

Erciyes

KKY

-5

3

Ilgaz

ÇB

-4

4

Kartalkaya

KKY

-4

4

Kartepe

HY

-1

2

Ladik

KKY

-3

4

Nemrut Dağı

KY

-4

-1

Palandöken

KY

-4

2

Sarıkamış

KY

-4

1

Uludağ

ÇB

-4

2

Yıldızdağı

Y

-6

6

Yıldıztepe

ÇB

-4

7

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, HY: Hafif yağışlı )

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Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı Kayak merkezleri yağış

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