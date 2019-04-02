Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya'da 143, Davraz'da 134, Ilgaz'da 132, Uludağ'da 131, Palandöken'de 130, Erciyes'te 115, Konaklı'da 111, Sarıkamış'ta 110, Kartepe'de 76, Yıldızdağı'nda 68, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 13, Yalnızçam'da 8, Ladik'te 7, Saklıkent'te 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
03.04.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
KKY
-2
7
Elmadağ
ÇB
-2
8
Erciyes
KKY
-5
3
Ilgaz
ÇB
-4
4
Kartalkaya
KKY
-4
4
Kartepe
HY
-1
2
Ladik
KKY
-3
4
Nemrut Dağı
KY
-4
-1
Palandöken
KY
-4
2
Sarıkamış
KY
-4
1
Uludağ
ÇB
-4
2
Yıldızdağı
Y
-6
6
Yıldıztepe
ÇB
-4
7
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, HY: Hafif yağışlı )
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