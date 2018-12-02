Kayak sezonu Palandöken'de başladı

Açılış öncesinde, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil kar motoruna binerek pisti gezdi.

Erzurum Palandöken'de kayak heyecanı başladı

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'da, kar yağışıyla suni kar püskürtme yapılarak hazır hale getirilen pistte, sporcular, havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak yaptı.

Snowtracklar ile de gösteri yapılan açılışta Vali Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar, sporcuların getirdiği meşalelerle "Ejder 3200" yazısını ateşleyerek 2018 kayak sezonunun gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına aldırış etmeyen davetliler, gösteriyi beğeniyle izledi.

"HEDEFİMİZ HER YIL EN AZ 1 MİLYON TURİSTİ ERZURUM'A ÇEKEBİLMEK" Vali Memiş, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kış turizminin merkezi olan Palandöken'de sezonu açtıklarını söyledi.

Tüm illerdeki misafirleri Erzurum'a davet eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum, yaklaşık 1 milyon vatandaşıyla bütün misafirleri karşılamaya hazır. Bütün imkanlar Palandöken için seferber edilmiş durumda. Bugün 'Bismillah' diyoruz ve hayırlı bir sezon diliyoruz. Bu memleketin ve insanların morale ihtiyacı var. Türkiye ve Erzurum her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Biz bunu turizmle taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz her yıl en az 1 milyon turisti Erzurum'a çekebilmek. Bu amaçla bütün çalışmalarımızı bitirdik. Türkiye'de bugün itibariyle ilk olarak Palandöken'de kayak sezonunu açıyoruz. Erzurum olarak kış sezonuna hazırız. Bu sezon da çok verimli bir sezon yaşayacağımızı ümit ediyoruz."

"KAR KÜLFET DEĞİL NİMETTİR" Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kayakseverleri Erzurum'a davet ederek, "Erzurum'un turizm sermayesi olan karı bir külfet olarak değil nimet olarak değerlendirip bu güzelliği ortaya çıkarmış bulunuyoruz." dedi.

Dağdaki kayak merkezinin yönetimini belediye olarak devraldıkları günden beri her alanda modern teknoloji ile donatılmış yeni bir kayak merkezi inşa etmenin azminde olduklarını anlatan Sekmen, Palandöken Dağı'nda alt ve üst yapısıyla 100'ü aşkın projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sekmen, Palandöken'e yoğun turist ilgisi olduğunu dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dağdaki kayak merkezi ile ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında rekora doğru adım adım ilerliyoruz. 4 yıl önce yaklaşık 70-80 bin civarında olan turist sayısı geçen yıl 750 bine ulaştı. Bu yılki hedefimiz en az 1 milyon turist. Bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Kentte, 4,5 yılda 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarak festival ve şampiyonalarla Erzurum ve Palandöken'in eşsiz güzelliğini sadece ülkemize değil aynı zamanda Avrupa'ya ve dünyaya tanıtmaya gayret ettik ve ediyoruz."