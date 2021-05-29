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Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçiyi jandarma kurtardı

29.05.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçiyi jandarma kurtardı

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şahinkayası Mahallesi'nde Yahya Kılınç, hayvanlarını otlatırken keçilerinden 17'si kayalıklara tırmandı. Ancak keçiler çıktıkları kayalıktan inemedi.

JAK TİMLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan keçilerin yemek ve su olmadığı için ölmesinden endişelenen Yahya Kılınç jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden JAK timleri, keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara tırmandı. Askerler daha sonra ip bağladıkları keçileri bulundukları yerden indirmeye başladı.

JAK timinin 5 saatlik çalışması sonunda, 17 keçiyi kayalıklardan kurtarılıp, Yahya Kılınç'a teslim edildi. Yahya Kılınç, JAK timine teşekkür etti. (DHA)

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Kahramanmaraş
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