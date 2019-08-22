HABER

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

Siirt’te hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi.

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Siirt’te hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen 24 yaşındaki İbrahim Ayseli yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askeri helikopter yaralı çoban için havalandı. Helikopterle alınan çoban Siirt 3. Komando Tugayında bekleyen ambulansla, Siirt Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasındaİş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.