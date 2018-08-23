Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına TSK yetişti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kadının Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Pütürge'de bir kadının kayalıklardan düşerek yaralandığı belirtildi.
Paylaşımda, yardım talebi üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin yaralı kadına ulaştığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle şehir merkezindeki bir hastaneye nakledildiği kaydedildi.
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