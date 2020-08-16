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  4. Kayalıklardan düşmüştü! Polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan hayata tutunamadı

Kayalıklardan düşmüştü! Polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan hayata tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşmüştü! Polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan hayata tutunamadı

Olay, önceki gün ilçe merkezindeki Yukarıkale Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan, gezmek için geldiği memleketi Koyulhisar'da eski kaleye tırmanmak istedi.

2 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tırmanış sırasında iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklara düşen Gürsan, ağır yaralı olarak Koyulhisar Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Gürsan'ın, Sivas Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı öğrenildi. (DHA)

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