HABER

Kayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi Suriye'ye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

  KONYA'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında oynarken  kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel'in (8) cenazeleri ülkelerine gönderildi.

Kayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi Suriye'ye gönderildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında oynarken kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel'in (8) cenazeleri ülkelerine gönderildi. Yaralanan kardeşleri Riyad Abdi (11) ile Muhammet Berkel (12) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Olay, dün saat 18.15 sıralarında, Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında meydana geldi. Aynı bölgede tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda barınan Suriye uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi, kardeşi Riyat Abdi, Ali Berkel ve kardeşi Muhammet Berkel dere yatağında oynamaya başladı. Oyun esnasında 4 çocuk, dere yatağına akan suyun aşındırması sonucu kayan toprağın altında kaldı. Durumu fark eden aileler toprak altında kalan çocukları, müdahale ederek kurtardı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Riyad Abdi ve Muhammet Berkel de ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ölen Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel'in cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Ölen 2 çocuğun ülkelerinde toprağa verileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Kayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi Suriye'ye gönderildiKayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi Suriye'ye gönderildiKayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi Suriye'ye gönderildi

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazılara başlandıOsmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazılara başlandı
Tekstil fabrikasında yangınTekstil fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.