Kayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi Suriye'ye gönderildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında oynarken kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel'in (8) cenazeleri ülkelerine gönderildi. Yaralanan kardeşleri Riyad Abdi (11) ile Muhammet Berkel (12) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında, Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında meydana geldi. Aynı bölgede tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda barınan Suriye uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi, kardeşi Riyat Abdi, Ali Berkel ve kardeşi Muhammet Berkel dere yatağında oynamaya başladı. Oyun esnasında 4 çocuk, dere yatağına akan suyun aşındırması sonucu kayan toprağın altında kaldı. Durumu fark eden aileler toprak altında kalan çocukları, müdahale ederek kurtardı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Riyad Abdi ve Muhammet Berkel de ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ölen Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel'in cenazeleri ise otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Ölen 2 çocuğun ülkelerinde toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



