Kayanın üzerinde mahsur kalan 2 çocuk jandarma ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir süre yüzdükleri çayda akıntıya kapılan, ardından çıktıkları kayanın üzerinde mahsur kalan 2 çocuğu jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, iki arkadaşlarıyla birlikte Payas Çayı'nda yüzen R. A. (14) ve S. T. (14) akıntıya kapıldı. Bir süre sonra çarptıkları kayaya çıkmayı başaran çocuklar burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istenildi.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R. A. ve S. T'yi bulundukları yerden aldı.

Ayaklarından yaralandıkları belirlenen çocuklar 112 Acil Sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesine götürüldü.

