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Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, önceki gün, denize girip akıntıya kapılarak kaybolan Emirhan Doğar'ın (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Olay, iki gün önce öğlen saatlerinde, Kandıra'nın Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Kuzenlerin akıntıya kapıldığını görenler, suya girip Mert Ekici'yi kıyıya çıkardı. Emirhan Doğar ise denizde kayboldu. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerinde Doğar'ı bulmak için arama çalışması başlattı ancak damgalar nedeniyle suya giremedi. 2 gündür yüzey taraması yapan ekipler, helikopterle havadan da kontroller yapıldı.

Aramalar bugün de devam ederken, öğlen saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle yapılan kontrol sırasında Emirhan Doğar'ın cesedi görüldü. Ceset bota alınıp kıyıya çıkarıldı. Erzurum'dan tatil için Kandıra'ya gelen Emirhan Doğar'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

(DHA)

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Kocaeli Kandıra emirhan doğar

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