Kaybolan otizmli çocuk, köpeği ile birlikte bulundu

Florida’da üç yaşındaki küçük Marshall Çarşamba sabahı kayboldu. Otizmli olan Marshall konuşamıyordu. Aile, çocuklarına tekrar kavuşmak konusunda oldukça endişeliydi. Kaybolduğunda üzerinde yalnızca bebek bezi olan Marshall için tek umut, küçük çocuğun ailenin Nala ve Buckwheat adlı köpekleriyle birlikte kaybolmasıydı. Marshall’ın teyzesi Kayla Stewart yaşananları anlattığı açıklamasında “Paniklemiştik. Aklımızdan sadece olabilecek en kötü senaryolar geçiyordu” dedi. Çarşamba sabahı Florida, Ponce De Leon’da üç yaşında küçük bir çocuk kayboldu. “Walton County Şerif Ofisi, Ponce De Leon’da kaybolan 3 yaşında otizmli bir çocuğu arıyor. Çocuk, en son görüldüğünde üzerinde bebek bezi vardı. Çocuğun en son görülmesi ile bize bildirilmesi arasında yaklaşık bir saat bulunuyor. Walton Correctional Institution, bizden K9 ekibini desteğe getirmemizi istedi. Çocuğun yerini tespit ederseniz Walton County Şerif Oflisi’ni veya 911’i arayın.” Hem komşular hem de Facebook’ta kaybolan çocuk hakkında bilgilendirme yapan şerif departmanı görevlileri, yürümeye başlayan çocuğu bulmaya çalışıyorlardı.

Kayıp çocukları arama çalışmalarında dakikaların hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Walton County Şerif Ofisi’nde görevli Corey Dobridnia “Bu önemdeki bir arama çalışmasında beklentimiz, arama çalışmasına olabildiğnce çok görevlinin katılması” dedi. Ailenin komşusu Carol Shelton da daha sonradan çocuğu evin yaklaşık iki kilometre uzağında gördü. Marshall bulunduğunda yanında ailenin köpekleri Nala ve Buckwheat bulunuyordu. “Köpekler çocuğun tam yanındaydı” diyen komşu Carol Shelton kayıp çocuğa rehberlik edip onu koruduğu için köpeklere minnettar olduklarını söyledi. Dobridnia, ofisteki herkesin kayıp çocuğu bildiren aileye teşekkür ettiklerini söyleyerek, çocuğun ailesine teslim edildiğini belirtti. Bulunduğunda Marshall’ın iyi durumda olduğunu söyleyen Dobridnia “Ormanda yürüdüğü için biraz kirlenmişti; ancak herhangi bir zarar görmemiş ve mutluydu” dedi Köpeklerin oldukça sadık varlıklar olduğunu söyleyen Dobridnia “İçgüdüleri, çocuğu yalnız bırakmamak yönünde çalıştı. Marshall’la kaldılar ve bulunana kadar yanından ayrılmadılar” dedi.