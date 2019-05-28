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Kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, 20 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.Sarıgöl’ün Dadağlı Mahallesi’nde yaşayan alzaymır hastası E.D.

Kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, 20 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Sarıgöl’ün Dadağlı Mahallesi’nde yaşayan alzaymır hastası E.D. (85) isimli kadın, önceki gün saat 11.00 sıralarında habersiz olarak evden ayrıldı. Evde ninesini göremeyen torunu M.B. (36), yakınlarıyla birlikte kendi imkanlarıyla ninesini aramaya başladı. Aramalardan bir sonuç alınmayan torunu M.B. aynı gün gece saat 23.30 sıralarında Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin mahalle halkıyla beraber sürdürdüğü arama çalışmaları sonrası yaşlı kadın Dadağlı Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında sağ olarak bulundu. Hemen 112 acil servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen E.D., daha sonra ailesine teslim edildi. Yaşlı kadının sağ olarak bulunması yakınları ve mahalle halkını sevince boğdu.

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