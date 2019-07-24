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Kayınpederinin yaraladığı damat eşine tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

İzmir'de kayınpederi tarafından vurulan kişinin boşanma davasında eşine 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kayınpederi tarafından vurularak yaralanan kişinin boşanma davasında eşine 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

İzmir 4. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada davacı Sinem Selek ile davalı Sezgin Selek ve avukatları katıldı.

Hakim, kararda Selek'in kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurulmasıyla boşanma davası arasında bir bağlantı olmadığına, boşanmaya sebebiyet veren olayda kocanın eşine göre ağır kusurlu, kadının ise daha az kusurlu olduğuna kanaat getirdi.

Kararda kocanın eşini istemediğini belirttiği, kadına ait eşyaları evin önüne bıraktığı, evden kovduğu, arayıp sormadığı, bu durumun her iki taraf yönünden evlilik birliğini devam ettiremez hale getirdiği belirtildi.

Hakim, tarafların boşanmasına, davalının davacıya 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada Fahrettin Özel tartıştığı damadı ile onun kardeşini yaralamıştı. Mahkeme heyeti "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Özel'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
boşanma damat dava yaralama

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