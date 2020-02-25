HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp 3 lise öğrencisinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Kayıp 3 lise öğrencisinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor. 5 gündür aranan genç kızların, İzmir'e gelme ihtimallerinin ağırlık kazanması üzerine, İzmir Emniyeti'ne gelen ihbarların sayısı da arttı. Bir yandan polisin sahadaki çalışması sürerken, Bornova'daki Kent Güvenlik Yönetim Merkezi'nde (KGYM), il genelindeki 4 bin 19 mobese kamerası da inceleniyor. Öte yandan kayıp kızların WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.

Kayıp 3 lise öğrencisinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Isparta'da, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER

Kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı.

İSPARTA

OTOMOBİLİN SAHİBİ BULUNDU

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kızlarını bulmak için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

İZMİR EMNİYETİ'NE İHBAR YAĞIYOR

Kızların yazışmalarından İzmir'e gelme ihtimallerinin artması üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Haber Merkezi'ne de fazla sayıda ihbarlar gelmeye başladı. Haber Merkezi'ndeki ekipler gelen ihbarları değerlendirirken, Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi'nde, il genelinde bulunan 4019 mobese kamerası da detaylı şekilde inceleniyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Bakan Soylu'dan 81 ile koronavirüs genelgesiBakan Soylu'dan 81 ile koronavirüs genelgesi
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
ısparta kayıp lise öğrencileri Tuana Yıldız Gülizar Soy Buse Aydoğan

En Çok Okunan Haberler

Okullarda koronavirüs uyarısı! Tüm okullara gönderildi

Okullarda koronavirüs uyarısı! Tüm okullara gönderildi

Kabus büyüyor! Peş peşe kötü haberler geliyor

Kabus büyüyor! Peş peşe kötü haberler geliyor

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakan Soylu'dan 81 ile koronavirüs genelgesi

Korkunç detaylar ortaya çıktı: Nişanlısını ’sürpriz’ deyip gözlerini kapatarak öldürmüş

Nişanlısını ’sürpriz’ deyip gözlerini kapatarak öldürmüş

Uzman Onbaşı Kenan Yalçın'a son veda!

Uzman onbaşıya son veda!

İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

Ünlü iş adamının oğlu intihar etti

Ünlü iş adamının oğlu intihar etti

İdlib'e tank sevkiyatı

İdlib'e tank sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.