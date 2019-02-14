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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

Manyas Gölü'ndeki çalışmalara fırtına nedeniyle ara verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı aramak için kıyıdan botla açılan ekipler, fırtına yüzünden geri dönmek zorunda kaldı.

Önceki gün avlanmak amacıyla kıyıdan kayıkla açılan ve bir daha geri dönmeyen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT ve Çanakkale Deniz Polisi su altı ekibi, iki botla göle açıldı.

Yaklaşık bir kilometre ilerleyen ekipler, fırtına nedeniyle çalışma yapamadı.

Çalışmalara hava muhalefetine bağlı olarak pazartesi günü devam edileceği öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ekiplerle değerlendirme yaptı.

Kaya, helikopter talebini ilettiklerini ancak hava şartları düzeldiğinde aramalara katılabileceğini açıkladı.

Önceki gün avlanmak için kayıkla Manyas Gölü'ne açılan Dayı'nın evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Balıkesir kayıp balıkjçı Manyas

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