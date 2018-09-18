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Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde dün kaybolan çoban Yavuz Kayabaşı'nın cansız bedenini, oelaıa aramaya çıkan annesi Sebiha Kayabaşı buldu.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT'ın Erbaa ilçesinde dün kaybolan çoban Yavuz Kayabaşı'nın cansız bedenini, oelaıa aramaya çıkan annesi Sebiha Kayabaşı buldu.

İlçede keçi çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı (27), dün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. Dün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı’ın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Akşam saatlerinde anne Kayabaşı, Üç Tepeler mevkiindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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