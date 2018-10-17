Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin kaybolunca şoke eden yaşamı ifşa oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Murat'ın bir erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı programında Murat'ın erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi ekrana çıkardı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları:

Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin, 22 Ağustos'ta kayboldu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü. Şüpheli bavul, 'İçerisinde bir tarihi eser mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen abisi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık." dediğini iddia etti.

'EŞİMİN MESAJLARINI BULDUM'

Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı. Murat'ın eşi Sakine, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi. Sakine, sözlerine şöyle devam etti: