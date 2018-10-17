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Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında ilginç bir hikaye yer aldı. Kayıp diye aranan Murat Tekin'in erkek sevgilisi olduğu öğrenildi. Stüdyodakiler şaşkına döndü. Tekin'in eşi Sakine, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum" diye konuşurken adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıkıp "Murat beni seviyordu" dedi

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin kaybolunca şoke eden yaşamı ifşa oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Murat'ın bir erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı programında Murat'ın erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi ekrana çıkardı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları:

Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin, 22 Ağustos'ta kayboldu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü. Şüpheli bavul, 'İçerisinde bir tarihi eser mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen abisi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık." dediğini iddia etti.

'EŞİMİN MESAJLARINI BULDUM'

Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı. Murat'ın eşi Sakine, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi. Sakine, sözlerine şöyle devam etti:

"Ailece gidip geldiğimiz eşimin arkadaşı Ergünler vardı. Bu iddiaları Ergün anlatmıştı bana. Murat ise bana Ergün'ün söylediklerini yalanlamıştı. Bir ara eşimle Ergün Kuşadası'na gittiler. O zaman araları bozulmuş. Ondan sonra ben Ergün'ün eşiyle görüşüyordum ama onlar birbiriyle görüşmüyorlardı."

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Ardından canlı yayına bağlanan Ergün ise "Arkadaşımın özel hayatını herkes biliyordu. Benden öğrenmediler. Abileri de Murat'ın ne işler karıştırdığını biliyor." dedi.

SEVGİLİSİ CANLI YAYINA ÇIKTI

Daha sonra telefonla yayına bağlayan ve Murat'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Murat'ın eşi Sakine’nin her şeyi bildiğini ileri sürdü. "Sakine hanımın ismini biz Muazzez olarak biliyorduk." diyen Murat'ın arkadaşı sözlerine şöyle devam etti:

"Murat evini terk edecek birisi değildi. Ben ağzımı açarsam ortalık çok karışacak. Rasim abi Sakine hanımın ne olduğunu çok iyi biliyor. Murat'ın kaybolmasının nedeni Sakine'yle alakalı bir durum. Murat, ablası öldükten sonra bunalıma girdi. Siz Ergün'ün eşini de Sakine hanımla annesini de iyi araştırın."

Murat Tekin'in kaçırılması olayının sır perdesi hala aralanamamışken dünkü programda Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi yayına çıktı. Konuşma engeli olan Elekçi, annesi vasıtasıyla soruları yanıtladı. Uzun zamandır Murat'ı görmediğini belirten Elekçi, canlı yayında şunları dile getirdi:

"Murat'ı en son 9 ay önce çarşıda bir parkta içerken gördüm. Kusuyordu. Ben de başına su döktüm. Murat o sırada beni sevdiğini söyledi."

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