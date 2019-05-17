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Kayıp Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 04:14 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına yeni bilgi ve bulguya ulaşıncaya kadar ara verildiğini açıkladı.

Kayıp Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesinde 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kayıp olduğu bilgisinin verildiği hatırlatıldı.

Kayıp bilgisi alındıktan sonra Samsun AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UMKE ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kadavra köpeği, canlı arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanılmıştır. Ayrıca bölgede havadan helikopterle arama çalışmaları ve Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi tarafından da olay bölgesinde kıyı arama çalışmaları yapılmıştır. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma devam ettirilmektedir."

ecrin

Açıklamada, dün saat 18.00 itibarıyla arama çalışmalarına ara verildiği, yeni bir bilgi ve bulguya ulaşıldığı takdirde arama çalışmalarına tekrar başlanacağı ifade edildi.

(AA)

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