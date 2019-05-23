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Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nde bulundu.

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cesedi bulundu

Uçurumdan düşerek kaybolan kayıp gazeteciyi bulmak için 13 gündür sürdürülen çalışmalarda şuana kadar kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşılmıştı. Abdülkadir Nişancı'yı bulmak için Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AKUT ekipleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma timleri 13 gündür derelerde, derin vadilerde, şelalelerde, göletlerde arama çalışması yürütüyordu. Arama çalışmaları sırasında iki jandarma arama kurtarma görevlisi de akıntıya kapılarak şehit olmuştu.

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Bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de Derebaşı Deresi'ne su taşıyan iki derenin önüne bent çekerek suyu başka bir dere yatağına borular içerisinde motorlarla pompalayıp Derebaşı Deresi'nin debisini düşürmeye çalışıyordu.

Kayıp gazetecinin cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nin içerisinde arama çalışmaları sırasında gölete çekilen ağa takıldığı havadan drone ile görülürken, Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklama cesedin kayıp gazeteciye ait olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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