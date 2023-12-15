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Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor

15.12.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında içerisinde eşyalarının olduğu teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi Yasin Cinkaya'yı arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor.

Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor

Doğaltaş sektöründe birçok ülkeye ihracat yapan Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi, evli ve iki çocuk babası Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya (47), FBR isimli teknesi ile Didim'den denize açıldı.

Cinkaya'nın yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamayıp güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

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Yapılan ihbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Cinkaya’nın teknesinin Eşek Adası yakınlarında olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede teknenin boş olduğunu, Cinkaya’nın telefonunun ve eşyalarının teknede olduğunu belirledi.
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Cinkaya'ya ait tekne Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ünlü iş adamı Cinkaya için denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar tarafından arama yapılırken, havadan da helikopter ve uçaklarla arama çalışmaları sürüyor.

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Didim Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet Satılmış, bölgede devam eden çalışmalarla ilgili olarak, "Dün sabah Taşburun açıklarından Eşek Adası'na yakın yerde bir şahsın düştüğünü duyduk. Dünden bu yana Sahil Güvenlik ekipleri, uçaklar ve dalgıçlar arama yapıyor, biz de bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)

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didim kayıp tekne
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