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  4. Kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Çok sayıda kişi gözaltında

Kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Çok sayıda kişi gözaltında

09.11.2023 21:12 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de, 2 gündür kayıp olan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ün (55) otomobili Gebze ilçesinde bulundu. Otomobilde kan izlerine rastlanırken, şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri emniyetteki cinayeti itiraf etti. Ör'ün cansız bedeninin bulunması için çalışmalar devam ederken, Kocaeli Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.

Kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Çok sayıda kişi gözaltında

Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından Nurhan Ör, 2 gün önce eve gitmeyince ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisin çalışması sonucu Nurhan Ör'ün otomobili bugün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ancak, Ör'ün cansız bedeni bulunamadı. Polis, Ör'ün cansız bedenini arıyor.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan Ör isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi. (DHA)

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