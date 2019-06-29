Kayıp kadının dere kenarında cansız bedeni bulundu

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, 5 gün önce kaybolan Emine Uyulur (83), dere kenarında ölü bulundu.

Fatsa'ya bağlı Düğünlük Mahallesi'nde 24 Haziran'da bahçeye gideceğini söyleyip evinden ayrılan Emine Uyulur'dan ailesi bir daha haber alamadı. Uyulur'un ailesi, bölgede arama çalışması başlattı ancak haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD ekipleri de katıldı. Eğitimli K9 köpekleriyle yapılan aramaların sonucunda bugün Uyulur'un evinden 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Uyulur'un cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

