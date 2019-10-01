HABER

Kayıp kişi arama ekiplerinden kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan ve psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen kişiyi arama kurtarma ekipleri kaçarken yakaladı

Gümüşhane'de 14 gün önce kaybolan ve aranan kişi, arama kurtarma ekiplerinden kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Aşut köyündeki evinden 17 Eylül'de ayrılan 47 yaşındaki Servet Eser'den haber alamayan yakınları, 21 Eylül'de jandarmaya başvurdu.

Daha önce de kaybolup geri döndüğü öğrenilen Eser'in bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

İz takip ve kadavra köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ekipler, bugün daha önce arama yaptıkları Aşut köyünün kırsal alanında Eser ile karşılaştı.

Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen ve ekiplerden kaçarken yakalanan Eser, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 çocuk babası Eser'in, arazide kendisini arayan ekiplerden gizlendiği tahmin ediliyor.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Ünlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destekÜnlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destek
Kağıthane'de kaçak sigara operasyonuKağıthane'de kaçak sigara operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma gümüşhane Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

Otomobil pastaneye girdi! 6 yaralı

Ne olduğunu anlamadılar! Bir anda daldı

Yarına dikkat! Trafikte 200 bin kolluk görevlisi yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.