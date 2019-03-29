HABER

Kayıp kız çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 02:09 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 11 yaşındaki Zeynep Esin metruk binada ölü bulundu - Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan kız çocuk başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Öte yandan olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zeynep Esin'in ölü bulunduğu bildirildi ve başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağı ifade edildi.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
CHP'li Soyer: 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacakCHP'li Soyer: 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak
Adana’da sağanak etkili olduAdana’da sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Kayıp zanlı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuktan korkunç iddia: 'Delil kalmasın' diye beni de vurdular

'Çocuğu da vurun delil kalmasın!'

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı

Başörtülülere hakaret eden kişiye gözaltı!

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

6 gündür aranan öğrencinin cesedi bulundu

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.